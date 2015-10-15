عشائر عراقية تنتفض وتقتل العشرات من داعش الفارين من معارك "بيجى"

انتفضت العشائر العراقية بمنطقة جبل مكحول بقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق وقتلت العشرات من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى الفارين من المعارك مع القوات العراقية المشتركة التى شرعت فى تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن العشائر التى تسكن على طريق مصنع الأسمدة باتجاه جبل مكحول انتفضت وقتلت عناصر داعش الفارين من معارك مصفى "بيجى" النفطى، مشيرة إلى أن الأنباء الواردة من قضاء الشرقاط تشير إلى استعداد أهلها للانتفاض ضد داعش الذى يسيطر على القضاء المتاخم لمحافظتى كركوك ونينوى.

وكان رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى قد دعا أبناء العشائر العراقية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة الفاعلة والمساندة للقوات المسلحة التى تقاتل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى، وجعلها انطلاقة لاستكمال تحرير كل شبر من الأرض العراقية.

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