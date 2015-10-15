واشنطن وموسكو تقتربان من إبرام اتفاق لتجنب الاصطدام فى أجواء سوريا

اقتربت واشنطن وموسكو الأربعاء من ابرام اتفاق لتجنب وقوع اى حادث بين طائراتهما العسكرية فى الأجواء السورية، فى حين بدأت قوات النظام السورى عملية عسكرية واسعة النطاق لطرد مسلحى المعارضة من محيط العاصمة.

وقال مسئول أميركى فى واشنطن فى ختام ثالث جلسة مفاوضات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين مسئولين عسكريين من كلا البلدين ان بروتوكول اتفاق يمكن ان "يوقع ويطبق فى الايام المقبلة".

وفى موسكو اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الاتفاق بات وشيكا.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية "نلحظ تقاربا فى مواقفنا حول النقاط الرئيسية فى الوثيقة المقبلة"، مضيفة "لقد اتفقنا على آلية الاجراءات المقبلة".

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