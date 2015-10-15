حبس 3 عاطلين 4 أيام خطفوا عاملا استولى على دراجتهم البخارية بإمبابة

أمرت نيابة قسم إمبابة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف "ع.ص" عامل بمنطقة إمبابة بعدما حصل منهم على دراجة بخارية لاستخدامها فى شراء المواد المخدرة من القليوبية، وحينما عاد ادعى سرقتها منه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهمين وتحرير المختطف، بعد تحديد مقر احتجازه وبمواجهتهم اعترفوا أن العامل حصل منهم على دراجة بخارية للتوجه إلى منطقة الجعافرة بالقليوبية لشراء الهيروين، وعقب عودته أخبرهم أن مجهولين سرقوا منه الدراجة البخارية، ما دفعهم لاختطافه لإجباره على تسديد قيمة الدراجة البخارية.