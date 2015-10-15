أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 عاطلين 4 أيام خطفوا عاملا استولى على دراجتهم البخارية بإمبابة

Google+ Print
حبس 3 عاطلين 4 أيام خطفوا عاملا استولى على دراجتهم البخارية بإمبابة حبس 3 عاطلين 4 أيام خطفوا عاملا استولى على دراجتهم البخارية بإمبابة
أمرت نيابة قسم إمبابة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف "ع.ص" عامل بمنطقة إمبابة بعدما حصل منهم على دراجة بخارية لاستخدامها فى شراء المواد المخدرة من القليوبية، وحينما عاد ادعى سرقتها منه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهمين وتحرير المختطف، بعد تحديد مقر احتجازه وبمواجهتهم اعترفوا أن العامل حصل منهم على دراجة بخارية للتوجه إلى منطقة الجعافرة بالقليوبية لشراء الهيروين، وعقب عودته أخبرهم أن مجهولين سرقوا منه الدراجة البخارية، ما دفعهم لاختطافه لإجباره على تسديد قيمة الدراجة البخارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365