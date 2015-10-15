ضبط عاطل بحوزته بندقية مطموسة الأرقام بمنشأة أبوعمر بالشرقية

تمكنت مباحث منشاة أبوعمر بالشرقية، أمس الأربعاء، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية مطموسة الأرقام، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من "محمد ح س" 45 سنة عاطل ومقيم الملاحة منشأة ابو عمر، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن، بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2869 جنايات مركز منشأة أبو عمر لسنة 2015.