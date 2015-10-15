أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته بندقية مطموسة الأرقام بمنشأة أبوعمر بالشرقية

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته بندقية مطموسة الأرقام بمنشأة أبوعمر بالشرقية ضبط عاطل بحوزته بندقية مطموسة الأرقام بمنشأة أبوعمر بالشرقية
تمكنت مباحث منشاة أبوعمر بالشرقية، أمس الأربعاء، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية مطموسة الأرقام، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من "محمد ح س" 45 سنة عاطل ومقيم الملاحة منشأة ابو عمر، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن، بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2869 جنايات مركز منشأة أبو عمر لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365