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حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرين لدعم مرشحيه بالإسكندرية

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حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرين لدعم مرشحيه بالإسكندرية حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرين لدعم مرشحيه بالإسكندرية
أقام حزب حماة الوطن بالإسكندرية مؤتمرين، اليوم، الرابع لدعم مرشحيه بدائرتى محرم بك والمنتزه أول بحضور قيادات الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى، مؤسس الصاعقة المصرية ورئيس الحزب، وقيادات الحزب اللواء محمد على بلال نائب رئيس الحزب، واللواء مصطفى هدهود مساعد رئيس الحزب، واللواء محمد الغباشى مساعد رئيس الحزب، واللواء ثروت درويش مساعد رئيس الحزب، واللواء محسن الفحام أمين التثقيف ومساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد زكريا نائب المتحدث الرسمى، والمهندس حسن الزينى أمين الشباب.

وصرح عمر عوض، أمين إعلام إسكندرية، بأن المؤتمر الأول كان لمساندة المهندس محب الدين مصطفى، مرشح محرم بك وسط، حضور مؤيديه والمؤتمر الثانى لدعم مرشح دائرة المنتزه أول أحمد أبواليزيد المحامى الشهير بأحمد المغربى.

وشدد الفريق جلال الهريدى على أهمية مشاركة الشعب بهذه الانتخابات لدعم المستقبل، موضحا أن حماة الوطن يضم خير مرشحى مصر خاصة أن تاريخهم وخلفيتهم مشرفة وأنه برغم كبر سنه إلا أنه مازال سيعمل من أجل مصر.

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مصر 365

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