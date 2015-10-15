محافظ البحيرة السابق:حزب حماة الوطن وضع خططا يسير عليها المرشحون للتقدم بمصر

قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، إن مجلس النواب القادم من أهم المجالس النيابية فى تاريخ مصر لدوره الأساسى فى الوقوف بجوار الوطن فى التنمية والتطوير وإعادة وضع مصر فى قاطرة الدول المتقدمة.

وأشار هدهود فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الجماهيرى للمرشح أحمد إبراهيم أبو اليزيد المرشح عن دائرة المنتزه أول بمنطقة المراغى، إلى أن حزب حماة الوطن، قام بوضع الخطط لتنفيذ مطالب الشعب المصرى ومرشحى الحزب سيلتزمون بالخطة.

وأضاف هدهود، أن دائرة المنتزه أول تحتاج الى المزيد من العمل فى مجالات الصحة والتعليم، ورصف الطرق، والبيئة والنظافة والاستثمار.

وقال محافظ البحيرة السابق، إن مشكلة مصر الأساسية هى الاقتصاد فى ظل معدل الزيادة السكانية التى تزيد سنوياً بـ2 مليون ونصف المليون ويحتاج الأمر إلى تكاتف الشباب والعمل فى كافة القطاعات الخاصة بجانب الحكومية.

وشدد هدهود، على ضرورة توجه الشباب إلى العمل الإنتاجى وليس الخدمى فقط، وإعادة هيكلة المصانع القديمة التى أنشأت فى فترة الخمسينات والسيتينات، ورفع مستواها وإعطاءها الدعم المالى المناسب ورفع مستوى الماكينات والأفراد الموجودين فيها حتى يشاركوا فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه قال الفريق جلال هريدى مؤسس الصاعقة إن مصر تحتاج لسواعد الشباب للنهوض بها وكذلك المرأة والتى تمثل نصف المجتمع، مطالباً الجميع بالحفاظ على الوطن من خلال اختيار من يحمى الوطن ولا يدفع لشراء الأصوات.