أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة السابق:حزب حماة الوطن وضع خططا يسير عليها المرشحون للتقدم بمصر

Google+ Print
محافظ البحيرة السابق:حزب حماة الوطن وضع خططا يسير عليها المرشحون للتقدم بمصر محافظ البحيرة السابق:حزب حماة الوطن وضع خططا يسير عليها المرشحون للتقدم بمصر
قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، إن مجلس النواب القادم من أهم المجالس النيابية فى تاريخ لدوره الأساسى فى الوقوف بجوار الوطن فى التنمية والتطوير وإعادة وضع مصر فى قاطرة الدول المتقدمة.

وأشار هدهود فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الجماهيرى للمرشح أحمد إبراهيم أبو اليزيد المرشح عن دائرة المنتزه أول بمنطقة المراغى، إلى أن حزب حماة الوطن، قام بوضع الخطط لتنفيذ مطالب الشعب المصرى ومرشحى الحزب سيلتزمون بالخطة.

وأضاف هدهود، أن دائرة المنتزه أول تحتاج الى المزيد من العمل فى مجالات الصحة والتعليم، ورصف الطرق، والبيئة والنظافة والاستثمار.

وقال محافظ البحيرة السابق، إن مشكلة مصر الأساسية هى الاقتصاد فى ظل معدل الزيادة السكانية التى تزيد سنوياً بـ2 مليون ونصف المليون ويحتاج الأمر إلى تكاتف الشباب والعمل فى كافة القطاعات الخاصة بجانب الحكومية.

وشدد هدهود، على ضرورة توجه الشباب إلى العمل الإنتاجى وليس الخدمى فقط، وإعادة هيكلة المصانع القديمة التى أنشأت فى فترة الخمسينات والسيتينات، ورفع مستواها وإعطاءها الدعم المالى المناسب ورفع مستوى الماكينات والأفراد الموجودين فيها حتى يشاركوا فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه قال الفريق جلال هريدى مؤسس الصاعقة إن مصر تحتاج لسواعد الشباب للنهوض بها وكذلك المرأة والتى تمثل نصف المجتمع، مطالباً الجميع بالحفاظ على الوطن من خلال اختيار من يحمى الوطن ولا يدفع لشراء الأصوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»