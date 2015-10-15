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"ثقافة الإسماعيلية" تستعد لاحتفالات العيد القومى للمحافظة

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"ثقافة الإسماعيلية" تستعد لاحتفالات العيد القومى للمحافظة "ثقافة الإسماعيلية" تستعد لاحتفالات العيد القومى للمحافظة
قال ماهر كمال، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الفرع بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ينظم احتفالات العيد القومى للمحافظة على مسرح القصر يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الساعة 7 مساء، وذلك تحت رعاية الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والباحث سعيد الهمشرى رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافى.

وأشار كمال إلى أن الاحتفالية تتضمن عروضا فنية لفرق الثقافة، منها فرقة الآلات الشعبية وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العريبة وفرقة الفنون الشعبية أطفال، ويحضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

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مصر 365