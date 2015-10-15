بالصور.. مدير أمن أسوان يجتمع بقائد القطاع العسكرى لبحث تأمين الانتخابات

عقد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، اجتماعاً مشتركاً حضره العقيد أشرف عويضة، قائد قطاع أسوان العسكرى، والعميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، وقيادات مديرية أمن أسوان، والقوات المسلحة، لبحث الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات بمحافظة أسوان.

وتناول الاجتماع، دراسة ومناقشة الخطة النهائية لتأمين المراكز الانتخابية، وسير العملية الانتخابية، لضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى حرية ويسر، مع توفير المديرية لإعاشة وإقامة الضباط والقوات المنتدبة من جهات خارجية، للمشاركة فى عملية التأمين.

كما ناقش الاجتماع المعوقات المطروحة وكيفية التغلب عليها لنجاح تأمين العملية الانتخابية.



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