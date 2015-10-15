محافظ كفر الشيخ: أتمنى تعميم تجربة تحويل البرلس لشكل جمالى من خلال الرسم على الجدران

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن الناس تنتظر من الفنانين الكثير وخاصة بعد هذه الأعمال الفنية الناجحة التى تمت خلال ملتقى البرلس للفن التشكيلى والجديرات، والتى جعلت من مدينة برج البرلس النواة لهذا العمل الفنى الجميل، وبعدها تعمم التجربة بمدن المحافظة، وأتمنى أن تنتقل هذه التجربة الفريدة إلى أنحاء مدن الجمهورية، وأن المحافظة وفرت قدر استطاعتها كل الدعم لإنجاح هذا الملتقى الذى سيعود على المجتمع بأعظم الفوائد.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ملتقى البرلس للفنون التشكيلية والجداريات والرسم على الفلوكة، بحضور الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، والذى قام بتكريم الفنانين المصريين والأجانب على هامش فعاليات الملتقى الثانى للبرلس، والتى تنظمه مؤسسة الفنان القدير عبد الوهاب عبد المحسن للفنون الثقافية والفنية فى الفترة من أول أكتوبر وحتى ختام الفعاليات اليوم 14 أكتوبر.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الثقافة والفن من أهم وسائل القضاء على الفكر المتطرف وخاصة بالدول النامية، وأن الاهتمام بالفن والسينما وربطهم بالتنمية من أهم دعائم المجتمع وتطويره، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى والثقافى لمدينة برج البرلس وأن يتم تنفيذ هذه التجربة فى العديد من مدن محافظة الأمل والمستقبل بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه قال الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، إن من أهم ما تميزت به أعمال الفنانين خلال الملتقى رسم 25 مركبا وعدد من الجداريات والحوائط وكورنيش برج البرلس، حيث أصبحت المدينة وكأنها معرض مفتوح، ونتمنى أن يرى هذه الأعمال جميع أبناء المحافظة من خلال زيارتهم لمدينة برج البرلس.