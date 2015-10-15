في_القمة - الزمالك يستخدم هدف أيمن منصور ' لرفع الروح المعنوية للاعبيه '

يستخدم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك سلاحا نفسيا في تجهيز لاعبيه لموقعة الأهلي مساء الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على شرف السوبر المحلي.

فيريرا قرر عرض الشريط الخاص بمباراة الزمالك والأهلي والتي أقيمت في جوهانسبرج سنة 1994.

وقتها الزمالك فاز بهدف من دون رد سجله أيمن منصور من قذيفة مدوية.

وسيتحدث إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك مع لاعبي الفريق عن تلك المباراة كونها عاشها كلاعب لتحفيز الفرسان.

ويأمل الزمالك في مواصلة هيمنته على الألقاب المحلية بعدما جمع بين لقبي الدوري المصري والكأس.