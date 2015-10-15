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مكتشف كهربا يحكي.. كيف استخدم اللاعب مهاراته في أوروبا للتغلب على عقوبة مالية

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مكتشف كهربا يحكي.. كيف استخدم اللاعب مهاراته في أوروبا للتغلب على عقوبة مالية مكتشف كهربا يحكي.. كيف استخدم اللاعب مهاراته في أوروبا للتغلب على عقوبة مالية

حكى بدر رجب لاعب الأهلي والمدرب السابق بقطاع الناشئين في القلعة الحمراء كيف تغلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك الحالي على عقوبة فرضها عليه قبل سنوات في معسكر بأوروبا.

كهربا كان أحد لاعبي قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يرحل في سن الـ14 وكان بدر رجب هو مدربه وقتها في القلعة الحمراء.

وقال بدر رجب لقناة أبو ظبي الرياضية "كنا في أحد معسكرات الفريق بالنمسا وفرضت عقوبة على كهربا بخصم مصروفه، بعدها كنت أشاهد اللاعبين يذهبون لشراء مأكولات ومشروبات غازية فلاحظت أنه يذهب معهم".

وأضاف "ليومين متتاليين راقبت كهربا يشتري حتى أكثر منهم وهذا أمر غريب لأنه لم يسافر بأي نقود، سألته من أين جلبت هذه الأموال هل اقترضتها من زملائك فنفى وأخبرني بالحقيقة".

وأردف "قال لي بعد تناول وجبة العشاء كان هناك بعض الأجانب يجلسون معنا فكنت أذهب بالكرة وأستعرض مهاراتي أمامهم ثم أخذ منهم 2 أو 3 يورو".

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فيديو اليوم السابع