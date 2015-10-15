أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا يحتاج للراحة

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا يحتاج للراحة الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا يحتاج للراحة

أكد سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة بالإسماعيلي أن إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق بسيطة وأنه سيكون متواجدا ف التدريبات يوم الخميس.

وكان قد تردد أن شيكابالا أصيب بكدمة في لقاء فريقه الودي الأربعاء ضد بتروجيت ويحتاج من خمسة أيام لأسبوع حتى يعاود الانتظام فى تدريبات الفريق وبالتالي لن يشارك في مواجهة فريقه الأولى بالدوري مع الانتاج الحربي.

وقال متولى إن الكدمة جاءت في المكان الذي سبق وأصيب فيه شيكابالا بلقاء الفريق الودي امام فريق الظفرة الإماراتي.

وكان عددا من لاعبي الفريق قد تعرضوا لكدمات بسيطة بحاجة ليومين راحة على اقصى تقدير قبل أن ينتظموا مره أخرى في التدريبات وهم محمود حمد ومروان محسن وسعد حسني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع