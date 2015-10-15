الإسماعيلي لـ في الجول: شيكابالا يحتاج للراحة

أكد سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة بالإسماعيلي أن إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق بسيطة وأنه سيكون متواجدا ف التدريبات يوم الخميس.

وكان قد تردد أن شيكابالا أصيب بكدمة في لقاء فريقه الودي الأربعاء ضد بتروجيت ويحتاج من خمسة أيام لأسبوع حتى يعاود الانتظام فى تدريبات الفريق وبالتالي لن يشارك في مواجهة فريقه الأولى بالدوري مع الانتاج الحربي.

وقال متولى إن الكدمة جاءت في المكان الذي سبق وأصيب فيه شيكابالا بلقاء الفريق الودي امام فريق الظفرة الإماراتي.

وكان عددا من لاعبي الفريق قد تعرضوا لكدمات بسيطة بحاجة ليومين راحة على اقصى تقدير قبل أن ينتظموا مره أخرى في التدريبات وهم محمود حمد ومروان محسن وسعد حسني.