في_القمة – جوزيه يختار لـ في الجول: (4) عن أجمل هدف شاهده في مباراة الـ6-1

ما هو أجمل هدف شاهدته للأهلي في مباراة الـ6-1 الشهيرة أمام الزمالك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي واحد من أهم أبطال القلعة الحمراء وتلك الملحمة، مانويل جوزيه.

جوزيه أجاب لـFilGoal.com على سؤال عن أجمل 5 أهداف شاهدها في حياته للأهلي سكنت مرمى الزمالك.

وأفصح جوزيه "من تلك الأهداف بالتأكيد واحد شاهدته في مباراة الـ6-1".

وأفصح "الهدف السادس للأهلي والذي سجله خالد بيبو كان رائعا بالنسبة لي ومن أجمل أهداف مباريات القمة للفريق الأحمر في عهدي".

لماذا؟

يرد جوزيه "الطريقة التي وقف بها خالد بيبو وسكونه لحظيا لكسر التسلل كان رائعا".

وأفاد "تحرك في الوقت المناسب، وبهدوء يحسد عليه جعله قادرا على التعامل مع الانفراد بمرمى الزمالك بشكل سليم".

وأتم "الهدف جاء من زاوية صعبة للغاية. وهذا يجعل الهدف يحتل جزء هاما من ذكرياتي".

الهدف الأول الذي اختاره جوزيه كان بطولة محمد أبو تريكة بسبب لعبة سحرية مبهرة. (اضغط هنا لتشاهد الهدف).

والهدف الثاني بطله كان عماد متعب. لماذا؟ (اضغط هنا وتعرف على السبب)

أما الهدف الثالث الذي اختاره جوزيه فهو للأنجولي فلافيو. (اضغط هنا وتعرف على السبب)