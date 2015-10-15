وجبات لتخفيف الغثيان أثناء الحمل

تعانين من الغثيان الصباحي؟ لابد أنك تتوقعين ذلك في فترة الحمل، لكن يمكنك تخفيف المعاناة من هذا العارض بهذه الأطعمة المفيدة لحملك، والتي ستساعد في تخفيف الغثيان.

حل للغثيان في منتصف الصباح

مويسلي

أعدي هذه الوجبة الليلة السابقة؛ لتكون جاهزة في الثلاجة أو للأخذ للعمل في اليوم التالي. هي غنية بالبروتين، وفيتامين B6 مما يعزز مستويات الطاقة ويقلل الغثيان، فحبوب الشيا تمتص 10 أضعاف وزنها من الماء لإعطائك شعور بالشبع يقلل الغثيان.

الطريقة: امزجي 3 ملاعق كبيرة من رقائق الكينوا، و3 ملاعق كبيرة من الشوفان، وسكب 120مل من حليب اللوز فوقها، كما أضيفي ملعقة كبيرة من حبوب الشيا، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة والفستق الحلبي، ثم ابرشي نصف تفاحة وأضيفي برش قشر نصف برتقالة وامزجي جيداً.

إفطار سريع

كيك الشوفان وزبدة الجوز

غالباً ما جعلك غثيان الصباح تشتهين قليلاً من السكر، وعلى الرغم أنه قد يكون من المغري تناول الحلويات إلا أنها ترفع مستويات سكر الدم ويعود بعدها الغثيان. أعدي كيك الشوفان هذا وزبدة الجوز ستنظم مستويات السكر في دمك مع حفنة من التوت الأسود؛ لإرضاء رغبتك بتناول شيء حلو.

الطريقة: وزعي ملعقتين كبيرتين من زبدة الجوز على كيك الشوفان، وضعي عليه قليلاً من التوت الأسود.

فطور/ غداء كسول متأخر

طماطم على خبز توست الجاودار

هذه الوجبة غنية بفيتامينات D ، C، E و B12 وتخفف الغثيان.

الطريقة: ضعي 5-10 حبات من الطماطم الكرزية الصغيرة في صحن، ورشي زيت الزيتون ثم اشويها في الفرن لمدة 10 دقائق، خلال هذا حمصي شريحتين من خبز الجاودار، واهرسي نصف حبة أفوكادو وتبليها مع جبن القريش، وعصير ربع ليمونة. ضعي المزيج على الخبز ورشي فوقه نصف ملعقة صغيرة من بذور القرع وبرش قشر ربع ليمونة، وضعي فوقها الطماطم مع رشة زيت زيتون.

إفطار في السرير

البيض على خبز التوست كامل الحبوب

البيض المطهو جيداً مهم لتخفيف الغثيان الصباحي؛ كونك تحتاجين معدلات أعلى من عنصر الحديد في الحمل.

الطريقة: سخني ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو قليل من الزبدة في مقلاة، ثم اكسري بيضتين في المقلاة، اقلي بلطف، وخلال هذا يتم تحميص قطعتي خبز كامل الحبوب وبمجرد أن ينضج بياض البيض اقلبي البيض لاستواء الصفار لعشرين ثانية إضافية، ومن ثم يوضع على الخبز.

لتعزيز الطاقة

عصيدة الشوفان

هذا الفطور يرفع مستويات الطاقة، لغناه بفيتامين b6 مما يقلل الغثيان، كما أن القرفة تساعد على تنظيم السكر في الدم وعلى تنشيطك.

الطريقة: أضيفي نصف كوب من عصيدة الشوفان، ونصف كوب من الحليب في مقلاة مع غليها ببطء لمدة 4 دقائق، مع أضيفي الحليب للوصول إلى السمك المطلوب، ورشيه بالقرفة وحفنة من الكرز.