هنالك مجموعة من الفحوصات والإجرائات الطبية المهمة لطلاب المدارس على اختلاف مراحلهم العمرية، والتي لا بد من تنفيذها ووضعها بعين الاعتبار لكل طفل يرتاد المدرسة، وذلك مهم للحفاظ على سلامة الطفل على مدار العام الدراسي، والتي سوف تعود بالنفع أيضا على مستوى تحصيله العلمي، إليك أهم الفحوصات الطبية الأساسية لأطفال المدارس:

التطعيمات الأساسية: على الأم أن لا تفوت أي تطعيمة أساسية موجودة في كتيب التطعيمات المعتمدة من قبل كل دولة، ومن الأفضل عدم التأخر عن موعدها، وكذلك عدم دمجها، فلكل تطعيمة وقت معين ومدة معينة.

عقاقير وأدوية المناعة: حسب المواسم والفصول قد يحتاج طفلك بعض العقاقير الوقائية التي ترتبط بأوقات محددة، استشيري طبيبك عن مدى احتياج طفلك لأي عقار وقائي.

تحليل فيتامينات: إن كثير من الأعراض التي يصاب بها الأطفال كضعف التركيز وقلة النوم أو الخمول والكسل، قد يكون سببها نقص فيتامينات معينة حسب كل حالة، إذا فهو تحليل مهم ودوري.

فحص العيون: ولا بد أن يكون بشكل دوري سنوي أو شهري، خاصة إذا كان هنالك أي وراثة عائلية في هذا الجانب.

فحص السمع: وهو أيضا فحص من المهم أن يكون بشكل دوري، خاصة أن أي قصور في حاسة السمع يصعب التعرف عليها من قبل الأهل.

تحليل الدم: وهو تحليل يكشف عن أي أمراض محتملة أو حتى سوء تغذية أو أي خلل في الوظائف الحيوية في الجسم.

الغذاء: لا بد أن تحرص كل أم على تغذية أطفالها الجيدة، وهذا أمر بات معروفا، أما المهم هنا هو دراسة نوعية غذاء كل طفل حسب حركته ومجهوده لتفادي أي سمنة في حال كان الطفل قليل الحركة، أو تفادي أي ضرر في حال كان الطفل رياضي وكثير الحركة، وهنا تختلف نوعيات الغذاء من طفل إلى آخر. فمن الجيد هنا الإستعانة بخبير تغذية.

كشف عام: وهو كشف يرتكز على متابعة النمو الجسماني والعقلي لدى الأطفال وتوافقه مع أعمارهم، وكذلك التأكد من سلامة مختلف الأعضاء وخاصة الوظائف الحيوية والدماغية.

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