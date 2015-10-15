أنواع وأسعار حفاضات الأطفال لعام 2015

الأربعاء 14-10-2015 17:27
التقت «سيدتي وطفلك» بالأخصائية الجلدية والتجميل بمركز الطبابة بجدّة «سهى حج إبراهيم».
أنواع الحفاضات:
أولا: البامبرز
يعتبر من أكثر الأنواع مبيعاً، وأشهرها إلا أن سعره مرتفع قليلاً.
بامبرز لسن 1: 2
• حجم صغير «10 حفاضات»: 5 ريالات.
• حجم كبير «40 حفاضة»: 22 ريالاً.
بامبرز سن 3 سنوات:
• حجم صغير «9 حفاضات»: 6 ريالات.
• حجم كبير «36 حفاضة»: 24 ريالاً.
بامبرز سن 4 : 5 سنوات:
• حجم «32 حفاضة»: 22 ريالاً.
• حجم «64 حفاضة»: 38 ريالاً.
ملحوظة: النوع المستورد من بامبرز هو الأفضل في عدم التسريب من النوع المحلي.
بيبي فاين
سن سنة:
22 حفاضة لحديثي الولادة حتى سن سنة بسعر 9 ريالات.
• مقاس 2 «6 حفاضات» 8 ريالات.
• مقاس 3 «6 حفاضات»: 6 ريالات.
• مقاس 3 «64 حفاضة» بسعر 34 ريالاً.
• مقاس 3: 4 سنوات «46 حفاضة» بسعر 47 ريالاً.
بيبي جوي:
• حفاضة مقاس 6 «19 حفاضة» 16 ريالاً.
• حفاظة حديثي الولادة «28 حفاضة» بسعر 10 ريالات.
• حفاضة متوسطة «34 قطعة» بسعر 17 ريالاً.
• حفاضة بيبي جوي للرضع «64 حفاضة» بسعر 23 ريالاً.
• حفاضات استرتش مطاطية مخصصه للأولاد، مقاس 4 «10 حفاضات» 13 ريالاً.
• حفاضات مطاطية استرتش مخصصة للبنات مقاس 4 «10 قطع» بسعر 13 ريالاً.
• حفاضات مقاس مطاطية 5 «23 قطعة» 17 ريالاً، للأولاد والبنات.
• حفاضات مقاس 3 «34 قطعة» بسعر 37 ريالاً.
إيفي بيبي:
• مقاس 1: 2 «11 حفاضة» بسعر 5 ريالات.
• مقاس 3 «64 حفاضة» 26 ريالاً.
• مقاس 4 «54 حفاضة» بسعر 26 ريالاً.
موفليكس:
حفاضات تركية الصنع، معظم الأمهات يفضلون استعمالها مع الصغار؛ لأنها أفضل في الامتصاص والنعومة على جلد الطفل وحبس البلل.
• موفليكس: «حديثي الولادة «69 حفاضة» بسعر27 ريالاً.
• موفليكس 4+ «64 حفاضة» بسعر 35 ريالاً.
• موفليكس 1 «44 حفاضة» بـ22 ريالاً.
• موفليكس 5 «7 قطع» بـ3 ريالات
• مولفيكس 5 «32 حفاضة» بـ21 ريالاً.
نصائح لشراء الحفاضات:
1: احرصي على اختيار مقاس يناسب وزن طفلك.
2: تأكدي من فترة لأخرى أن الحفاضة جافة، وقومي بتغيير الحفاضة لطفلك بمجرد أن تشعري ببلل الحفاضة.
3: الحفاضة المطاطية تناسب الأطفال من عمر سنة، فالأطفال في هذه الفترة يكونون كثيري الحركة والانطلاق.
المقاسات
يتم اختيار مقاس الحفاض المناسب، حسب وزن الطفل وليس عمره، ويمكن تقسم المقاسات كالآتي:
1- المرحلة الأولى: حفاضات المواليد الجدد من 2 – 5 كيلوغرامات، تكون صغيرة الحجم، وتمنع تسرب الإفرازات المستمرة، وبها مكان مخصص للسرة.
2- المرحلة الثانية: رقم«2» حفاضات من وزن 3 كيلوغرامات، وحتى 6 كيلوغرامات تناسب المواليد بوزن أكبر، أو للمواليد بعد 3 أشهر بوزن أصغر.
3- المرحلة الثالثة: حفاضات أطفال من 4- 9 كيلو غرامات، رقم «3» لطفل عمره ستة أشهر، وهي من أجل الحماية من البلل.
4- المرحلة الرابعة: حفاضات لوزن من 10- 12 كيلوغراماً، رقم «4»، تناسب الأطفال مع بداية الحبو والمشي الخفيف.
5- المرحلة الخامسة: حفاضات للأطفال فوق 15 كيلوغراماً، رقم «5» تناسبهم حتى سن 3 سنوات، وهي مصممة للطفل الذي يركض ويلعب.
6- المرحلة السادسة: حفاضات للأطفال فوق 20 كيلوغراماً رقم «6» XXL تناسب حتى سن 5 سنوات، وهي مصممه للأطفال أصحاب الوزن الزايد، وأيضا للأطفال الذين يتبولون على فراشهم وقت النوم.