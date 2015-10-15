أنواع وأسعار حفاضات الأطفال لعام 2015

التقت «سيدتي وطفلك» بالأخصائية الجلدية والتجميل بمركز الطبابة بجدّة «سهى حج إبراهيم».

أنواع الحفاضات:

أولا: البامبرز

يعتبر من أكثر الأنواع مبيعاً، وأشهرها إلا أن سعره مرتفع قليلاً.

بامبرز لسن 1: 2

• حجم صغير «10 حفاضات»: 5 ريالات.

• حجم كبير «40 حفاضة»: 22 ريالاً.

بامبرز سن 3 سنوات:

• حجم صغير «9 حفاضات»: 6 ريالات.

• حجم كبير «36 حفاضة»: 24 ريالاً.

بامبرز سن 4 : 5 سنوات:

• حجم «32 حفاضة»: 22 ريالاً.

• حجم «64 حفاضة»: 38 ريالاً.

ملحوظة: النوع المستورد من بامبرز هو الأفضل في عدم التسريب من النوع المحلي.

بيبي فاين

سن سنة:

22 حفاضة لحديثي الولادة حتى سن سنة بسعر 9 ريالات.

• مقاس 2 «6 حفاضات» 8 ريالات.

• مقاس 3 «6 حفاضات»: 6 ريالات.

• مقاس 3 «64 حفاضة» بسعر 34 ريالاً.

• مقاس 3: 4 سنوات «46 حفاضة» بسعر 47 ريالاً.

بيبي جوي:

• حفاضة مقاس 6 «19 حفاضة» 16 ريالاً.

• حفاظة حديثي الولادة «28 حفاضة» بسعر 10 ريالات.

• حفاضة متوسطة «34 قطعة» بسعر 17 ريالاً.

• حفاضة بيبي جوي للرضع «64 حفاضة» بسعر 23 ريالاً.

• حفاضات استرتش مطاطية مخصصه للأولاد، مقاس 4 «10 حفاضات» 13 ريالاً.

• حفاضات مطاطية استرتش مخصصة للبنات مقاس 4 «10 قطع» بسعر 13 ريالاً.

• حفاضات مقاس مطاطية 5 «23 قطعة» 17 ريالاً، للأولاد والبنات.

• حفاضات مقاس 3 «34 قطعة» بسعر 37 ريالاً.

إيفي بيبي:

• مقاس 1: 2 «11 حفاضة» بسعر 5 ريالات.

• مقاس 3 «64 حفاضة» 26 ريالاً.

• مقاس 4 «54 حفاضة» بسعر 26 ريالاً.

موفليكس:

حفاضات تركية الصنع، معظم الأمهات يفضلون استعمالها مع الصغار؛ لأنها أفضل في الامتصاص والنعومة على جلد الطفل وحبس البلل.

• موفليكس: «حديثي الولادة «69 حفاضة» بسعر27 ريالاً.

• موفليكس 4+ «64 حفاضة» بسعر 35 ريالاً.

• موفليكس 1 «44 حفاضة» بـ22 ريالاً.

• موفليكس 5 «7 قطع» بـ3 ريالات

• مولفيكس 5 «32 حفاضة» بـ21 ريالاً.

نصائح لشراء الحفاضات:

1: احرصي على اختيار مقاس يناسب وزن طفلك.

2: تأكدي من فترة لأخرى أن الحفاضة جافة، وقومي بتغيير الحفاضة لطفلك بمجرد أن تشعري ببلل الحفاضة.

3: الحفاضة المطاطية تناسب الأطفال من عمر سنة، فالأطفال في هذه الفترة يكونون كثيري الحركة والانطلاق.

المقاسات

يتم اختيار مقاس الحفاض المناسب، حسب وزن الطفل وليس عمره، ويمكن تقسم المقاسات كالآتي:

1- المرحلة الأولى: حفاضات المواليد الجدد من 2 – 5 كيلوغرامات، تكون صغيرة الحجم، وتمنع تسرب الإفرازات المستمرة، وبها مكان مخصص للسرة.

2- المرحلة الثانية: رقم«2» حفاضات من وزن 3 كيلوغرامات، وحتى 6 كيلوغرامات تناسب المواليد بوزن أكبر، أو للمواليد بعد 3 أشهر بوزن أصغر.

3- المرحلة الثالثة: حفاضات أطفال من 4- 9 كيلو غرامات، رقم «3» لطفل عمره ستة أشهر، وهي من أجل الحماية من البلل.

4- المرحلة الرابعة: حفاضات لوزن من 10- 12 كيلوغراماً، رقم «4»، تناسب الأطفال مع بداية الحبو والمشي الخفيف.

5- المرحلة الخامسة: حفاضات للأطفال فوق 15 كيلوغراماً، رقم «5» تناسبهم حتى سن 3 سنوات، وهي مصممة للطفل الذي يركض ويلعب.

6- المرحلة السادسة: حفاضات للأطفال فوق 20 كيلوغراماً رقم «6» XXL تناسب حتى سن 5 سنوات، وهي مصممه للأطفال أصحاب الوزن الزايد، وأيضا للأطفال الذين يتبولون على فراشهم وقت النوم.