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حكاية الطفل حسام غالي.. كيف أنقذه رمضونا بعدما طرده مدرب في الأهلي

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حكاية الطفل حسام غالي.. كيف أنقذه رمضونا بعدما طرده مدرب في الأهلي حكاية الطفل حسام غالي.. كيف أنقذه رمضونا بعدما طرده مدرب في الأهلي

هل تتصور أن مدربا في الأهلي وصف حسام غالي بأنه لا يصلح للتواجد في النادي؟

حسام غالي الذي يبلغ الآن 33 عاما لديه قصة قديمة رائعة، إذ كان على وشك الرحيل عن الأهلي وهو ناشئ، لولا تدخل محمد رمضان في اللحظة الأخيرة.

بدر رجب المدرب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي تحدث عبر قناة أبو ظبي الرياضية مساء اليوم الأربعاء.

وجاء حديث بدر رجب وهو يحلل مستوى الأهلي والزمالك قبل صدام الفريقين في السوبر المحلي مساء الخميس الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وقال بدر رجب: "هل تعلمون أن مدربا بدون ذكر أسماء في قطاع الناشئين بالأهلي قال لحسام غالي أنت لا تصلح للعب هنا".

وتابع "وقتها كان قرار المدرب مبنيا على حقيقة أن غالي عانى من وزن زائد نوعا ما".

وأضاف "من على الباب أنقذ محمد رمضان اللاعب. أعاد حسام غالي للنادي من جديد".

وأكمل "وقتها أخذ حسام غالي من يديه وذهب به إلى محمد أبو العلا أخصائي اللياقة البدنية حتى يضبط وزنه. وبعدها بات حسام غالي".

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فيديو اليوم السابع