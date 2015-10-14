بالصور..محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من الفنانين العرب والأجانب بملتقى البرلس

كرم الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، عددا من الفنانين العرب والأجانب خلال اختتام فعاليات ملتقى البرلس بفندق القوات المسلحة بمصيف بلطيم مساء اليوم الأربعاء.

وأبرز من كرمهم المحافظ الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى فى جامعة القاهرة عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، والدكتور محمد غنيم الفنان التشكيلى، والشاعر العربى محمد عفيفى مطر وتسلمته ابنته رحمة محمد عفيفى، والفنان الدكتور مصطفى عبد المعطى، والفنان جميل شفيق، والفنانة عقيلة رياض، والفنانة هيفاء تاكوت، والفنانة سالى الزينى، والفنانة الأردنية هيلدا حيارى، والفنانة البرتغالية بولينا ايفانستو، والفنان يونان شيندريكا، والفنان كلاى قاسم، والفنانة ريم حسن، والفنان علاء عوض، والفنان أيمن قدرى، والفنانة يارا حاتم، والفنانة جيهان سليمان، والفنان معتز الإمام، والفنان ياسين حراز، والفنان محمد الشال، والفنان حمدى أبو المعاطى، والفنان عمر الفيومى، والفنان عادل مصطفى، والفنان محمد عبد الهادى، والفنانة منى عليوة، وعدد آخر من الفنانين العرب والأجانب.

وقال الدكتور أسامة حمدى خلال كلمته بحفل التكريم، إن رسومات وأعمال هذا الملتقى الفنية غيرت فكر أطفال مدينة برج البرلس من خلال التعايش السلمى والفنى بين الثقافات والحضارات بين الدول من خلال الفنانين المشاركين متعددى الجنسيات، وإن هذه الأعمال الفنية القيمة تساعد فى اكتشاف المواهب وتهذيب السلوك وإشاعة الفرحة والبهجة بين الناس، ووضعهم فى بؤرة الضوء والاهتمام، من خلال مشاركة وزارة الشباب بالتعاون مع المؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للفنون الثقافية والفنية، من خلال مشروع مدن ملونة، فى وجود 90 شابا لمشاركة الفنانين وتبادل الخبرات.

ووجه المحافظ الشكر للفنانين المشاركين بالملتقى وإنجازهم لهذه الأعمال الفنية القيمة، قائلا "إنه من السهل إنشاء مبنى ولكن من الصعب بناء إنسان ناجح ونافع لمجتمعه، وإن الفن يساعد فى الارتقاء بالذوق العام للإنسان، وإن الفن والفنانين وإعمالهم الإبداعية لهم دور كبير ومؤثر فى النشء من الأطفال ودور كبير أيضا بين أفراد المجتمع"، متوجهاً بشكره لأهالى مدينة برج البرلس الذين أثبتوا للعالم أن مصر آمنة وأن الأجانب تعايشوا معهم ليل نهار فى أمان وسلام؛ لتظل مصر آمنة بمشيئة الله عز وجل".

وحضر الاحتفال المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى، والمهندس محسن الاودن رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من الفنانين العرب والأجانب وأساتذة الفن التشكيلى.



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