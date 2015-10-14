بالصور.."مؤتمر سوهاج"يعد المعلمين بإلغاء الحراسة عن النقابة حال فوز مرشحيه

وقع عدد من المعلمين بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مع مرشحى حزب المؤتمر أمانة سوهاج وثيقة تعهد فيها المرشحون بتحقيق مطالب المعلمين، وأهمهما تفعيل المادة 89 من القانون 155 التى تنص على أحقية المعلم فى الكادر وإعادة مناقشة قانون الخدمة المدنية وإلغاء الحراسة على نقابة المعلمين وإجراء انتخابات النقابة وضرورة إصدار قانون يعطى حصانة للمعلم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده مساء اليوم أمين حزب المؤتمر خالد مهران بسوهاج وعدد كبير من المعلمين بحضور مرشحى الحزب وعلى رأسهم النائب السابق أحمد حلمى الشريف لمناقشة مشاكل التعليم وحال المعلم.

ومن جانبه، أشار مهران الى أن حزب المؤتمر هو أول حزب يقوم بمناقشة مشاكل التعليم والمعلم، موضحا أن المعلم هو أساس كل شىء وعلى يديه يتخرج الرؤساء والوزراء ورؤساء الأحزب وأساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين وغيرهم، وأنه يجب على كل الأحزاب تفعيل برامجها الخاصة بالتعليم والمعلم والتواصل الدائم معهم من أجل الإصلاح والتطوير، لأن فى هذا التطوير تعديل لحال المجتمع لأنه إذا صلح حال التعليم صالح حال المجتمع كله.

أما أحمد حلمى الشريف أحد مرشحى حزب المؤتمر بسوهاج فقال خلال كلمته، إن المعلم أساس النهضة وإذا لم يأخذ المعلم مكانه الصحيح فى المجتمع مثلما يحدث فى الدول المتقدمة، ضاعت نهضة الشعوب وضاع الأمل فى الغد وضاع الأمل فى الأجيال القادمة.

يذكر أن حزب المؤتمر بسوهاج دفع بـ6 مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، هم أحمد حلمى الشريف بأخميم، وحاتم محمود مبارك ببندر سوهاج، ورزق زغلول دياب ببندر سوهاج، والدكتور أحمد الصغير والدكتورة سهام موريس جرجا بدائرة جهينة، والدكتور مؤمن أبو عميرة بالمنشاة، وعقد عدد من المؤتمرات لدعمهم بمسقط رأس المرشحين.



>