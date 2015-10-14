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إجراء 7 جراحات "قلب مفتوح" بالمستشفى الجامعى بقنا

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إجراء 7 جراحات "قلب مفتوح" بالمستشفى الجامعى بقنا إجراء 7 جراحات "قلب مفتوح" بالمستشفى الجامعى بقنا
قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن وفد القافلة الطبية الهولندية بالتعاون مع أطباء قسم الصدر والقلب، أجروا اليوم الأربعاء، عمليتى قلب مفتوح ليصل عدد جراحات القلب المفتوح التى أجريت منذ وصول الوفد إلى 7 جراحات.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى فى سياق تصريحاته، أن القافلة بالتعاون مع أطباء المستشفى الجامعى قاموا حتى اليوم بإجراء 5 جراحات بالمناظير الطبية بجانب إجراء جراحة نادرة تجرى لأول مرة بمحافظات الصعيد وهى استئصال الرحم بالمنظار الجراحى و10 جراحات للقسطرة القلبية.

وفى سياق آخر، زار وفد القافلة الطبية الهولندية والذى يضم 42 طبيبا من مختلف التخصصات الطبية الجمعية القبطية للأيتام ومؤسسة أحمد جبرة للأيتام.

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مصر 365