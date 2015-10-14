بالصور.. محافظة أسوان تحتفل بالعام الهجرى الجديد

احتفلت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، بالعام الهجرى الجديد، والذى نظمته مديرية الأوقاف بأسوان، بمسجد الحاج حسن.

وحضر الاحتفالية اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، واللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والمهندس محمد مصطفى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عاطف، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والطبيعية بالمحافظة.

وهنأ محافظ أسوان الشعب الأسوانى بمناسبة حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة واستقبال عام هجرى جديد، والذى يحتاج إلى فتح معه صفحة جديدة مع الله ومع أنفسنا لعبور هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الغالية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للشيخ مصطفى عبد الله، ثم ألقى الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، كلمة أكد فيها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بمثابة مرحلة انتقال من أرض حجبت عنها أنوار الهداية والمعرفة إلى أرض سطع بها نور الإسلام.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى ضرورة الاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة فى استعادة منظومة القيم والأخلاق الرفيعة فى المجتمع والتى تدعو إلى هجرة ما نهى الله عنه، وأن يكون كل مسلم لربه طائعًا، ولدينه رافعًا، ولنبيه تابعًا، ولوطنه نافعًا مع العمل على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب وانفلات الأخلاق وغيرها من السلوكيات الخاطئة التى لا تتماشى مع الفطرة السليمة وعادات وتقاليد مجتمعنا المصرى الأصيلة.

واختتم الاحتفال بإلقاء الشيخ مصطفى عبد الله، بعض الابتهالات والأناشيد الدينية فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصف رحلة الهجرة المباركة التى كللتها عناية الله فى حفظ سيدنا محمد وصاحبه أبو بكر الصديق من الكفار المتربصين ووصولهم إلى المدينة المنورة فى أمن وسلام.

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