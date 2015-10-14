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حازم حمادى: المشاركة فى الانتخابات ستصل لـ70%

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حازم حمادى: المشاركة فى الانتخابات ستصل لـ70% حازم حمادى: المشاركة فى الانتخابات ستصل لـ70%
قال اللواء حازم حمادى، مرشح عن دائرة مركز ومدينة سوهاج، إن الانتخابات ستكون المنافسة فيها شريفة بين كل المرشحين البالغ عددهم 38 مرشحا فى الدائرة، مشدداً على أن الانتخابات تمتاز بالحيادية والهدوء، متوقعاً أن تصل نسبة المشاركة لـ70%.

وأضاف حازم حمادى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصرى أصبح مثقفا وواعيا تماماً لما يدور حوله من أحداث وقادر على اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، وتابع: "هم يقولون أن النائب القادم سيكون للخدمات العامة وليس الخاصة نريد من يمثلنا صح".

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