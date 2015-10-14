"الثروة السمكية" تتأهب لتطوير ملاحة بورفؤاد لإنتاج الأسماك شرق التفريعة

قال المهندس ثابت السويفى، مديرعام المنطقة المركزية لهيئة الثروة السمكية ببورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أن هناك 22 معدة من اللوادر والحفارات والكراكات وصلت إلى موقع العمل بمنطقة ملاحة بورفؤاد والتى تقع شرق تفريعة بورسعيد وتبلغ مساحتها مايقرب من 4500 فدان تمهيدا لتطويرها لتصل إلى 12 ألف فدان.

وأضاف السويفى، أن الهدف من التطوير يرجع إلى تنمية الثروة السمكية كمشروع قومى وتنموى لإنتاج أجود الأسماك البحرية من الدنيس والقاروص والوقار والجمبرى للوصول إلى الإكتفاء الذاتى

>للمواطنيين.

فى السياق ذاته، أكد السويفى، انه تم تخصيص 19 ألف و351 فدان بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لإنشاء أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط شرق تفريعة بورسعيد.

وأشار السويفى، إلى أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يقوم بالإشراف على عملية الإنشاء لزيادة الإنتاجية السمكية الفاخرة لتصل إلى التصدير وزيادة الأيدى العاملة من الصيادين أصحاب الخبرات فى هذا المجال ولتحسين مستواهم الاجتماعى.