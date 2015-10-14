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مرشح دائرة بنى سويف: اختيار المرشحين الشرفاء يمنع وصول أصحاب الأموال للمجلس

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طالب محسن أبوعقل المرشح المستقل عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشحين الشرفاء الذين يعتمدون على سيرتهم الذاتية ولا يستخدمون الأموال فى دعايتهم الانتخابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أقيم مساء اليوم الأربعاء، فى ميدان المديرية القديم (الشهداء) بمدينة بنى سويف حضره المئات من المحامين ومناصروه بينهم المحاميان عادل الجهلان وأشرف عباس.

ووصف أبو عقل البرلمان القادم بأنه الأخطر فى تاريخ ، قائلا إما أن يسير بنا إلى الأمام أو يغرق الأمة جميعها، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى المسئولية وقام بتنفيذ بنود خارطة الطريق إلى أن وصلنا إلى الاستحقاق الثالث.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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