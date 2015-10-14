حظك اليوم مع ماجي فرح .. توقعات الأبراج اليوم الخميس 15/10/2015

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ماغي فرح لبرجك اليوم

برج الحمل

المرأة من برج الحمل مهنياً:عليكي أن تكوني واضحة تجاه مواقفك من الآخرين وما الذي تريدينهعاطفياً:تفتقدي الى الرومانسية في علاقتك مع الحبيب وتبحثين عن الحنان.

الرجل من برج الحمل:مهنياً:يوم مناسب لتبدأ مشاريع جديدة وأن تضع خطط جديدة>عاطفياً:تعلم انك لا يمكنك أن تغير الحبيب كما تريد عليك أن تتأقلم مع طباعه.

برج الثور

المرأة من برج الثور مهنياً:تشعرين بالإرهاق و التعب خلال هذه الفترة والسبب كثرة ضغوطات العمل.عاطفياً:تطلبين مقابلة الحبيب وتفتحي معه موضوع هام حول مستقبل علاقتكما.

الرجل من برج الثور:مهنياً:طموحك كبير و تشعر أنك لست في المكان المناسب لتحقيق هذا الطموح. عاطفياً:تصرف على طبيعتك فالحبيب يحبك كما أنت.

برج الجوزاء

المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تعملين اليوم على دراسة ملف هام تتخذي على أساسه عدد من القرارات الهامة. عاطفياً:وصلت الى مرحلة رائعة في علاقتك مع الحبيب لا تضيعيها من أجل أشياء لا تستحق.

الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لديك خطط جيدة للعمل عليك أن تلتزم بها. عاطفياً:لا تنكر دعم الحبيب لك ومساندته لك في مواقف مختلفة.

برج السرطان

المرأة من برج السرطان مهنياً:لا تقلقي من العراقيل التى تعترض طريقك فأنت قادرة على مواجهتها بذكاء. عاطفياً:تشعرين بالتعب في علاقتك العاطفية وبسبب طلبات الحبيب التى لا تنتهي.

الرجل من برج السرطان:مهنياً:تواجهك هذا الصباح مجموعة من المشاكل التقنية التى تشعرك بالإحباط. عاطفياً:لا تنتقد الحبيب أمام الأهل والأصدقاء فانت تدرك أنك تغضبه.

برج الاسد

المرأة من برج الأسد مهنياً:عليكي أن تستفيدي أكثر من خبرة رؤسائك في العمل وأن تعملي على تنفيذ طلباتهم. عاطفياً:تعيدين النظر في علاقتك مع الحبيب وتشعرين أنها بحاجة الى الإصلاح.

الرجل من برج الأسد:مهنياً:تبدو مرحاً ونشيطاً في عملك اليوم وتنجز مهامك بحماس.عاطفياً:ناقش الحبيب في الأمور التى تهمك بهدوء ولا داعي الى العصبية.

برج العذراء

المرأة من برج العذراء مهنياً:لا تدعي أحد يتدخل في شؤون عملك وكوني أكثر حزماً. عاطفياً:لا تتأخري في التعبير عن حقيقة مشاعرك تجاه الحبيب فهو لن ينتظر أكثر.

الرجل من برج العذراء:مهنياً:تقرر اليوم أن تكون مغامراً أكثر وأن تتخذ خطوة جريئة في العمل. عاطفياً:أجواء التفاهم تسود بينك وبين الحبيب وتنعم بالإستقرار.

برج الميزان

المرأة من برج الميزان مهنياً:لا تكوني ثرثارة وتدخلي في نقاشات لا فائدة منها. عاطفياً:تعجبك صراحة الحبيب معك وتدعم ثقتك به أكثر.

الرجل من برج الميزان:مهنياً:تصل اليوم الى نتائج مذهلة نتيجة عمل شاق قمت به سابقاً. عاطفياً:تأكد أن الحبيب لن يتخلى عنك عليك أن تثق بحبه أكثر.

برج العقرب

المرأة من برج العقرب مهنياً:لا تتخلي عن مبادئك ولا تجعلي أحد يغير من رأيك مهما كانت الظروف. عاطفياً:الحبيب يشعر بالراحة بقربك مما يشعرك بالإستقرار في علاقتك العاطفية.

الرجل من برج العقرب:مهنياً:ميزتك أنك تستطيع العمل في ظل الظروف الصعبة مما يقرب يجعلك مميزاً في عملك. عاطفياً:تكره الروتين في حياتك العاطفية حاول أن تجرب أشياء جديدة.

برج القوس

المرأة من برج القوس مهنياً:لا تؤجلي عمل اليوم الى الغد وباشري في إنجاز مهامك بنفسك. عاطفياً:لا يجب أن تتنازلي أكثر في علاقتك مع الحبيب ويجب أن تكوني حازمة.

الرجل من برج القوس:مهنياً:تمر بأوضاع مالية صعبة خلال هذه الفترة كن حذراً.عاطفياً:بادر الى مصالحة الحبيب وإنهاء الخلاف الذى كان بينكما.

برج الجدي

المرأة من برج الجدي مهنياً:عليكي أن تنظري الى الأمور من أكثر من منظار ولا تتشبثي برأيك. عاطفياً:لا تخجلي من إظهار مشاعرك تجاه الحبيب فهو يحب أن يسمع منك.

الرجل من برج الجدي:مهنياً:عليك أن تفكر في مصالح الشركة قبل أن تتخذ أية قرارات اليوم. عاطفياً:بادر بالخطوة التى تراها مناسبة والتى تقربك من الحبيب أكثر.

برج الدلو

المرأة من برج الدلو مهنياً:تعلمي من أخطائك السابقة ولا تنظري إليها على أنها مجرد تجربة فاشلة. عاطفياً:أخبري الحبيب بما يقلقك منه وكوني صريحة معه.

الرجل من برج الدلو:مهنياً:قد يحدث سوء تفاهم يترتب عليك أن تعيد عمل كنت قد أنجزته سابقاً.عاطفياً:امنح علاقتك مع الحبيب بعض الوقت ولا تتسرع في الإنفصال عنه.

برج الحوت

المرأة من برج الحوت مهنياً:تعلمين أنك ناجحة في عملك ولكن المهارة أن تعرفي كيف تحافظين على هذا النجاح. عاطفياً:لا تكوني كثيرة التذمر تجاه كل تصرف يقوم به الحبيب.

الرجل من برج الحوت:مهنياً:أنت قريب جداً في تحقيق أحلامك ولكن عليك أن تكوني أكثر صبراً. عاطفياً:العناد سيزيد من مشاكلك مع الحبيب كن أكثر ليونة



شبكةعيونالإخبارية

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