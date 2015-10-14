«تريزيجيه» يغيب عن الملاعب لجراحة بالكتف

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي أن لاعب وسط الفريق المصري محمود حسن تريزيجيه سيخضع لعملية جراحية في كتفه ستبعده عن الملاعب.

وذكر الموقع الرسمي للنادي البلجيكي أنه بعد اجراء أشعات وفحوصات طبية على اصابة اللاعب في كتفه تأكدت حاجته لاجراء عملية جراحية في الكتف.

وأضاف النادي أن تريزيجيه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة تمتد إلى عدة أشهر عقب اجرائه العملية بسبب الإصابة.

وكان تريزيجيه قد تعرض للاصابة في الكتف في معسكر منتخب مصر في الامارات للمباراة الودية للفراعنة أمام منتخب زامبيا.

وانضم تريزيجيه لأندرلخت في بداية الموسم ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق، وستشكل اصابته عائقا كبيرا للاستمرار مع الفريق المعار له لموسم واحد.