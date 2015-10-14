أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«تريزيجيه» يغيب عن الملاعب لجراحة بالكتف

Google+ Print
«تريزيجيه» يغيب عن الملاعب لجراحة بالكتف «تريزيجيه» يغيب عن الملاعب لجراحة بالكتف

تريزيجيه

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي أن لاعب وسط الفريق المصري محمود حسن تريزيجيه سيخضع لعملية جراحية في كتفه ستبعده عن الملاعب.

وذكر الموقع الرسمي للنادي البلجيكي أنه بعد اجراء أشعات وفحوصات طبية على اصابة اللاعب في كتفه تأكدت حاجته لاجراء عملية جراحية في الكتف.

وأضاف النادي أن تريزيجيه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة تمتد إلى عدة أشهر عقب اجرائه العملية بسبب الإصابة.

وكان تريزيجيه قد تعرض للاصابة في الكتف في معسكر منتخب في الامارات للمباراة الودية للفراعنة أمام منتخب زامبيا.

وانضم تريزيجيه لأندرلخت في بداية الموسم ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق، وستشكل اصابته عائقا كبيرا للاستمرار مع الفريق المعار له لموسم واحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»