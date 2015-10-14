فيل تايلاندي يدافع عن مروضه

حاول فيل يدعى سونغ سري من مدينة جيانغ ماي في شمال تايلاند الدفاع عن مروضه حين تصنّع الأخير عراكا مع اصدقائه.

وقد فعل ذلك لمعرفة رد فعل الحيوان على ما يحصل. أفادت بذلك صحيفة “ذي ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن المروض مثّل تعرضه لاعتداء من جانب رجل آخر. وكان الفيل قريبا منهما ، فجاء رده سريعا حيث بدأ يطارد المعتدي الذي غادر المكان الذي وقع فيه الاشتباك. وبعد ذلك صار الفيل يساعد صديقه المروض فمدّ له خرطومه تعاطفاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلة ثدييات من شأنها أن تكن مشاعر طيبة ليس إزاء أمثالها فحسب بل إزاء الإنسان أيضا.