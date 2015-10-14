أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيل تايلاندي يدافع عن مروضه

Google+ Print
فيل تايلاندي يدافع عن مروضه فيل تايلاندي يدافع عن مروضه

أرشيفية

حاول فيل يدعى سونغ سري من مدينة جيانغ ماي في شمال تايلاند الدفاع عن مروضه حين تصنّع الأخير عراكا مع اصدقائه.

وقد فعل ذلك لمعرفة رد فعل الحيوان على ما يحصل. أفادت بذلك صحيفة “ذي ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن المروض مثّل تعرضه لاعتداء من جانب رجل آخر. وكان الفيل قريبا منهما ، فجاء رده سريعا حيث بدأ يطارد المعتدي الذي غادر المكان الذي وقع فيه الاشتباك. وبعد ذلك صار الفيل يساعد صديقه المروض فمدّ له خرطومه تعاطفاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلة ثدييات من شأنها أن تكن مشاعر طيبة ليس إزاء أمثالها فحسب بل إزاء الإنسان أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا