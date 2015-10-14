بالفيديو.. دب يقتحم مركزًا تجاريًا في سيبيريا

شنت شرطة خاباروفسك بمشاركة وحداتها الخاصة في مساء متأخر يوم الثلاثاء 13 أكتوبر عملية عسكرية حقيقية استمرت ساعة ونصف الساعة للقبض على دب دخل أحياء سكنية في المدينة.

وقد عبر الدب نهر آمور سباحة عندما حاول التخلص من مطارديه ثم اقتحم مركزا تجاريا كبيرا حيث كسر أبوابا زجاجية وقلب رفوفا وخزانات مما تسبب في إصابته بجروح عديدة. واعتقد رجال الشرطة أن تلك الجروح ستزيد من شراسة الحيوان فاتخذوا قراراً بقتله وتمكنوا من تحقيق ذلك في موقع روضة أطفال أسرع إليها الدب بعد خروجه من المركز التجاري وكانت خالية من الصغار آنذاك.

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