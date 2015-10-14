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حبس طبيبين عقب وفاة طفل بسبب جرعة بنج زائدة أثناء عملية جراحية بكفر الشيخ

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حبس طبيبين عقب وفاة طفل بسبب جرعة بنج زائدة أثناء عملية جراحية بكفر الشيخ حبس طبيبين عقب وفاة طفل بسبب جرعة بنج زائدة أثناء عملية جراحية بكفر الشيخ
توفى الطفل يس حامد جابر عطية، من قرية العظمة القومسيون شرق بكفر الشيخ، أثناء إجراء عملية إزالة كيس دهنى بجوار العين.

أكد والد الطفل، فى المحضر الذى حرر بمركز شرطة مطوبس وحمل رقم 9081 إدارى مركز شرطة، وفاة ابنه بجرعة بنج زائدة من المخدر الكلى، متهما الطبيبين "أ. ص" و"ك. ر"، وطالب بالقصاص منهما.

كان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تلقى الرائد حمدى أبو ريه، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، بلاغاً من والد الطفل "يس حامد جابر" يؤكد فيه وفاة نجله بسبب جرعة بنج زائدة، وتم إبلاغ النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها وأمرت بحبس الطبيبين أربعة أيام على ذمة ووجهت لهما الإهمال الجسيم والقتل الخطأ.

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مصر 365