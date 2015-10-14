مصدر عسكرى عراقى يؤكد السيطرة الكاملة على مصفاة بيجى النفطى

أعلن مصدر عسكرى عراقى اليوم الاربعاء عن سيطرة عناصر القوات المشتركة على مصفاة بيجى بالكامل، مشيرًا إلى توقعات حسم معركة بيجى خلال وقت مبكر صباح الغد.

وقال المصدر إن "السيطرة تمت بالكامل على مصفاة بيجى وأن القوات المشتركة تصل الى منطقة البرج 27 والبوابة الشرقية وتنتشر حاليا فى ارجائه".

وأوضح أنه "بذلك تكون القوات المشتركة قد أحكمت السيطرة على جميع طرق الإمداد والهروب لداعش ومن المتوقع أن تحسم معركة بيجى خلال وقت مبكر من صباح الغد".

يذكر أن القوات العراقية المشتركة حررت اليوم الاربعاء، قاعدة "كى تو" الجوية غربى الصينية وسيطرت على طريق بيجى والذى يعد اهم الشرايين المهمة فى تموين داعش فيما تدور اشتباكات داخل مصفاة بيجى الاستراتيجية مع تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي.

يذكر أن مصدرا عسكريا عراقيا اعلن فى وقت سابق من اليوم انطلاق عملية تحرير مدينة بيجى تحت مسمى"لبيك يا رسول الله الثانية" حيث بدأت العملية بقصف مركز بالأسلحة الثقيلة لمدينتى بيجى والصينية استمر طوال الليل.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد حررت بيجي 220 كلم شمال بغداد للمرة الأولى فى 17أكتوبر من العام الماضي.

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