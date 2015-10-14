بالصور.. لافروف:روسيا تساعد فى قتال المتشددين بالعراق بموافقة حكومة بغداد

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تساعد فى القتال ضد المتشددين فى العراق بموافقة حكومة بغداد.

وقال لافروف متحدثا فى مجلس أوروبا - القطب الشمالى لبحر بارنتس فى أولو بفنلندا، إن الدعوة التى وجهتها روسيا للانضمام إلى مركز مخابرات فى بغداد يضم مسؤولين من روسيا والعراق وإيران وسوريا لا تزال قائمة لكل الاطراف المعنية.

وقال مسئول كبير بالبرلمان العراقى يوم الثلاثاء إن العراق بدأ فى قصف مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة من مركز المخابرات الجديد. وينظر إلى هذا التعاون على انه تهديد للمصالح الأمريكية فى المنطقة.



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