موقع عبرى: الجيش الإسرائيلى يبنى جدارا جديدا مع قطاع غزة

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى وافق اليوم الأربعاء على بناء جدار عازل على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن السبب الرئيسى فى بناء الجدار هو تسلل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل خلال المواجهات التى نشبت بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الشهر الجارى.

وأكد الموقع أن طول الجدار سيبلغ 65 كيلو مترا لمنع تسلل الفلسطينيين، وسيتم وضع كاميرات لمعرفة من يقوم بعملية التسلل، ويتكون من الحديد الفولاذى ويبلغ ارتفاعه 3 أمتار ونصف المتر تحت الأرض.

وأشار الموقع إلى أن هذا الجدار سيسهل على الجنود الإسرائيليين اعتقال أى فلسطينى يحاول التسلل بكل سهولة، بدلا من المراوغات وحالات الهروب من قبل الفلسطينيين.