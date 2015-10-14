مسئول أمريكى يكشف النقاب عن وجود قوات كوبية فى سوريا

كشف مسئول أمريكى النقاب اليوم عن وجود قوات كوبية فى الأراضى السورية، ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن هذا المسئول قوله " إن وحدات من القوات الخاصة والقوات شبه العسكرية الكوبية موجودة بالفعل فى الأراضى السورية، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية ".

وتابع المسئول الأمريكى – الذى رفض الكشف عن هويته - يقول ان القوات الكوبية ربما تلقت تدريبات فى روسيا وربما وصلت ايضا الى سوريا على متن طائرات روسية ".

ووصف المسئول الأمريكى تواجد هذه القوات الكوبية فى سوريا بانه يشبه ما قامت به قوات كوبية خلال سبعينيات القرن الماضى عندما كانت تقاتل لحساب السوفيت فى عدد من الدول الإفريقية ومن بينها إنجولا.

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