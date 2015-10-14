وزير السياحة الأردنى: نأسف لزيارة الأتراك المسجد الأقصى عبر مطار تل أبيب

أعرب وزير السياحة والآثار الأردنى، نايف الفايز، عن أسفه لاستمرار السياح الأتراك فى زيارة المسجد الأقصى عبر مطار تل أبيب.

وقال وزير السياحة والآثار الأردنى، على هامش ملتقى السياحة العربية الدينية المنعقد بإسطنبول، إنه ستكون هناك مباحثات أردنية تركية فلسطينية لبحث وقف هذا الإجراء، لا سيما بعد الفتوى الشرعية التى أطلقتها تركيا بتحريم زيارة المسجد الأقصى إلا عبر الأراضى الأردنية.

وأوضح الفايز أن اجتماعا سيجرى مع الجانب التركى خلال الفترة المقبلة، لبحث هذا الملف والعمل على تحويل مسار الأتراك الراغبين فى زيارة المسجد الاقصى عبر الأردن بدلا من مطار تل أبيب.