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أمريكا توافق على بيع طائرات هليكوبتر بقيمة 495 مليون دولار للسعودية

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أمريكا توافق على بيع طائرات هليكوبتر بقيمة 495 مليون دولار للسعودية أمريكا توافق على بيع طائرات هليكوبتر بقيمة 495 مليون دولار للسعودية

>قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء، إن الأمريكية وافقت على صفقة لبيع تسع طائرات هليكوبتر بلاك هوك من طراز يو.إتش- 60 إم التى تصنعها شركة سيكورسكى إيركرافت التابعة لمجموعة يونايتد تكنولوجيز. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 495 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى التابعة للبنتاجون إن الصفقة ستساعد على تحسين أمن السعوية وهى حليفة رئيسية للولايات المتحدة تقاتل الحوثيين الذين تساندهم إيران فى اليمن وتشارك فى جهود التحالف الدولى لمكافحة المتشددين فى سوريا.

وأضافت الوكالة التى تشرف على صفقات السلاح الخارجية إن الحكومة السعودية طلبت شراء تسع طائرات هليكوبتر و21 محركا من نوع تي-700-جي.إي-701دى التى تصنعها جنرال إلكتريك وانظمة جي.بي.إس العالمية لتحديد المواقع ورشاشات وأنظمة إنذار مبكر.

وأضافت الوكالة قولها إن قيادة طيران القوات البرية الملكية السعودية تعتزم استخدام طائرات الهليكوبتر الجديدة فى عمليات التفتيش والإنقاذ والإغاثة من الكوارث والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والعمليات القتالية.

وأمام الكونجرس الأمريكى 30 يوما لمنع الصفقة لكن هذا أمر نادر لأن صفقات الأسلحة غالبا ما تخضع لفحص دقيق قبل إخطار الكونجرس رسميا بها.
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مصر 365

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