حضور كامل لممثلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن فى عشاء لدعم ترشح مصر (تحديث)

شهد القسم المصرى بمتحف "المتروبولتين" بقلب مدينة نيويورك الأمريكية العشاء الخاص الذى نظمته البعثة الدائمة لمصر فى الأمم المتحدة ودعت إليه عددًا كبيرًا من وزراء الخارجية للدول الصديقة بحضور عدد كبير للسفراء الممثلين لدولهم داخل الأمم المتحدة، وبمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية، وذلك بمناسبة دعم جهود مصر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى والذى كان من المقرر أن يتم التصويت عليه غدا الخميس 15 أكتوبر.

تحدث سامح شكرى وزير الخارجية عن أهمية مصر كقوة إقليمية تحفظ التوازن والأمن فى إقليم من أكثر أقاليم العالم سخونة، مشيرًا إلى مواقف مصر من القضايا الإقليمية والدولية ونجاحات الجهود المصرية فى المشكلات ذات الطابع الإقليمى على مدار سنوات كثيرة.

>وقدم الدكتور زاهى حواس عرضًا تاريخيًا عن الريادة المصرية فى عصور مصر الأولى وذلك استثمارًا لتواجد الحاضرين داخل القسم المصرى بهذا المتحف العملاق.

وصرح السفير أحمد فاروق قنصل مصر العام بنيويورك بأن الحفل كان باهرًا نظرًا لمشاركة كاملة للمثلى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وعدد كبير من السفراء ممثلى الدول فى الأمم المتحدة والكثيرة من صناع القرار السياسى فى الولايات المتحدة، وأضاف أن هذا الحضور غير المسبوق له دلالات فى اللغة السياسية وهو الدعم الكامل لمصر فى التصويت المزمع عقده غدًا.

ونظرًا للإقبال الكبير على الحفل تنازل الضيوف المصريين من كبار أعضاء الجالية المصرية عن أماكنهم للضيوف من الدول المختلفة، حسبما صرح الدكتور مايكل مورجان -أحد أعضاء الجالية المصرية بنيويورك-، وقال إن الأولية للضيوف الأجانب والذى أقيم الحفل لأجلهم لدعم التصويت لصالح مصر، وقال: "شرف كبير لينا كمصريين أن تصبح مصر عضوًا فى مجلس الأمن القومى وبالأخص فى ظل الحرب الدائرة على الإرهاب حاليًا ومصر أقدر دولة على محاربة الإرهاب نظرًا لخبراتنا الطويلة فى التعامل معه".

ومن المقرر أن يتم التصويت العاشرة صباحًا لاختيار الأعضاء غير الدائمين فى الدورة الجديدة لمجلس الأمن القومى، ومصر مرشحة عن المقعد العربى الأفريقى.

غدا.. شكرى يتوجه لنيويورك للمشاركة فى التصويت على عضوية مصر بمجلس الأمن

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