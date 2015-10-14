خالد عبد العزيز: الأحزاب انشغلت بالقوائم الانتخابية وأغفلت الناخبين

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إنه لا بد من مشاركة الشباب فى آخر استحقاق من خارطة الطريق، مطالباً الشباب بالإنصات جيداً والمشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "الشباب متحمس ولكن المناقشة والحوار معهم يجعلهم يستوعبون حقيقة الأمور".

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج سيادة الناخب الذى يذاع على التليفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى جمال عنايت، أن الأحزاب السياسية انشغلت بالقوائم الانتخابية وتشكيلها وأغفلت الناخبين وفى مقدمتهم الشباب، مؤكداً أن كل استطلاعات الآراء أكدت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لن تكون كبيرة.