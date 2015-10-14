وزارة الصحة الفلسطينية: 32 شهيداً منذ بداية أكتوبر بينهم 7 أطفال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء فى الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع منذ بداية أكتوبر ليصل إلى 32 شهيداً، منهم 7 أطفال وأم، وذلك بعد قتل قوات الاحتلال شابين، اليوم الأربعاء فى القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، أن 21 شهيدا ارتقوا فى الضفة الغربية بما فيها القدس بينهم 5 أطفال، فيما استشهد 11 مواطناً فى غزة، من بينهم طفلان وأم.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، الشاب باسل باسم سدر (20 عاما)، من مدينة الخليل، فى منطقة باب العامود، وسط القدس، فيما استشهد، مساء اليوم الأربعاء، الشاب أحمد أبو شعبان (23 عاما)، برصاص جنود الاحتلال، فى المحطة المركزية غربى المدينة.

وأصيب اليوم فى محافظات الضفة 8 مواطنين أدخلوا للمشافى منهم 3 بالرصاص الحى، و5 بالمطاط، فيما سجلت العشرات من حالات الاختناق بالغاز السام، وعولجت ميدانياً، فيما أصيب 18 مواطناً شرق البريج بقطاع غزة، منهم 3 بالرصاص الحى و15 إصابة بالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين منذ بداية أكتوبر فى الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز 1300 مصاباً، من بينهم حوالى 550 بالرصاص الحى، وحوالى 600 بالرصاص المطاطى، فيما أصيب نتيجة الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين 137 مواطناً، إضافة لـ6 مواطنين أصيبوا بالحروق.. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 200 طفل أصيبوا منذ بداية أكتوبر، إضافة إلى أكثر من 40 امرأة.

• قائمة الشهداء الأطفال

• قائمة جميع الشهداء منذ بداية أكتوبر:

- شهداء غزة

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>1- عبد الرحمن شادى خليل عبيد الله>مواليد: 21/12/2001>الاستشهاد: 5/10/2015>سكان: مخيم عايدة/بيت لحم>2- إسحاق قاسم إسحاق بدران>مواليد: 20/7/1999>الاستشهاد: 10/10/2015>سكان:كفر عقب/القدس>3- مروان هشام نعيم بربخ>مواليد: 3/3/2005>تاريخ الاستشهاد: 10/10/2015>سكان: عبسان الكبيرة /خانيونس>4- رهف يحيى سعدى حسان>مواليد: 10/8/2012>تاريخ الاستشهاد: 11/10/2015>سكان: الزيتون/غزة>5- أحمد عبد الله محمد شراكة>مواليد: 31/8/2001>تاريخ الاستشهاد: 11/10/2015>سكان: مخيم الجلزون/رام الله>6- مصطفى عادل الخطيب>مواليد: 28/3/1998>تاريخ الاستشهاد: 12/10/2015>سكان: صور باهر/ القدس>7- الطفل حسن خالد مناصرة>العمر: 15 عاما>سكان: بيت حنينا>- شهداء الضفة بما فيها القدس>1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما>2- فادى علون (القدس) 19 عاما>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما>5- الطفل عبد الرحمن عبيد الله (بيت لحم) 11 عاما>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما>10- اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما>12- إبراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما>13- أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما>14- مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً>15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما>16- محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما>17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما>18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما.>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً>20- باسل باسم سدر، (الخليل)، 20 عاماً>21- أحمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً>22- شادى حسام دولة (20 عامًا)>23- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا)>24- عبد الوحيدى (20 عامًا)>25- محمد هشام الرقب (19 عامًا)>26- عدنان موسى أبو عليان (22 عامًا)>27- زياد نبيل شرف (20 عاما)>28- جهاد العبيد (22 عاماً)>29- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما)>30- خليل عمر عثمان (18 عاما)>31- نور رسمى حسان (30عاما)>32- الطفلة رهف يحيي حسان (عامان)