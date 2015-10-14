"الأوقاف" تتهم مرشحا لحزب النور بالإسكندرية باستغلال مسجد فى الدعاية

أصدرت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بياناً منذ قليل، يؤكد قيام المرشح أشرف عبد الدايم بالمقعد الفردى لحزب النور بالعجمى بوضع لافتات دعاية انتخابية على مسجد "ناجى"، بشارع مسجد ناجى التابع لإدارة أوقاف العجمى والدخيلة.

ووضف الدكتورعبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف خطوة مرشح حزب النور بـ"التصرفات الساذجة التى لا تليق ببيوت الله، ولا بمن سيمثلون الشعب، حيث يقومون بوضع لافتات دعاية انتخابية أعلى المساجد"، مؤكدا قيام رجال "الأوقاف" بنزع كل هذه اللافتات.

وقامت إدارة أوقاف العجمى والدخيلة بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد المرشح أشرف عبد الدايم لإثبات الواقعة.

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