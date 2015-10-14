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روسيا تنشر فيديو لقصف معاقل داعش فى سوريا بمقاتلات سو 30 وسو 25

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روسيا تنشر فيديو لقصف معاقل داعش فى سوريا بمقاتلات سو 30 وسو 25 روسيا تنشر فيديو لقصف معاقل داعش فى سوريا بمقاتلات سو 30 وسو 25
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر فيها مقاتلات "سو – 30" و"سو – 25" تقلع من قاعدة حميميم الجوية، وهى تنفذ ضربات جوية فى سوريا.

وتظهر المقاتلة من نوع "سو – 30" من خلال إحدى الكاميرات وهى تقلع من القاعدة الجوية، وبعد ذلك تتبدل بكاميرا المقاتلة "سو – 25" وهى تسقط صاروخا من طراز FAB-500 على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى.


>- روسيا وأمريكا تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن العمليات الجوية فوق سوريا

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