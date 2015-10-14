روسيا تنشر فيديو لقصف معاقل داعش فى سوريا بمقاتلات سو 30 وسو 25

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر فيها مقاتلات "سو – 30" و"سو – 25" تقلع من قاعدة حميميم الجوية، وهى تنفذ ضربات جوية فى سوريا.

وتظهر المقاتلة من نوع "سو – 30" من خلال إحدى الكاميرات وهى تقلع من القاعدة الجوية، وبعد ذلك تتبدل بكاميرا المقاتلة "سو – 25" وهى تسقط صاروخا من طراز FAB-500 على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى.

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