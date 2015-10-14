مصطفى بكرى من الصعيد:"رجالة المنيا أفشلوا مخطط الإرهاببين لإسقاط الدولة"

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن رجال المنيا فوّتوا على الإرهابيين والمتآمرين الفرصة لإسقاط الدولة المصرية بعد أن تصدرت المحافظة أعمال العنف التى وقعت عقب فض الاعتصامات.

وأكد "بكرى"، خلال مؤتمر "فى حب مصر" بالمنيا، أن المؤامرات التى تستهدف مصر هى صنيعة أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا، لإسقاط الدولة المصرية التى ظلت صامدة بجيشها العظيم الذى كان أول جيش نظامى فى العالم.

واستطرد بكرى: مازال نموذج سوريا والعراق وليبيا واليمن يداعب خيال الأمريكان واتباعهم، ولكنهم ينسون أن شعب مصر العظيم وما يمتلكه من تراث وفكر قادر على مواجهتهم، فهم لا يعلمون المصرى البسيط كيف يمكن أن يتصدى لهم".

واستنكر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ما يروجه البعض من شائعات بأن قائمة "فى حب مصر" مدعومة من الدولة، وأنها ستنجح بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الدولة لم تفضل قائمة على أخرى ولكن الانتخابات القادمة سوف تشهد نزاهة وشفافية تامة، مضيفا أنه شرف لقائمة فى حب مصر أن تكون قائمة الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى عقدته قائمة "فى حب مصر" بمدينة المنيا فى قاعة الزمردة وسط حضور المئات من أبناء المحافظة ومراكزها التسعة.

وانتهى الحفل بالأغانى الوطنية فى حب مصر، ورفع الحضور اللافتات المؤيدة للقائمة، وأعضاء بجميع محافظات الصعيد، وسط ترديد هتافات تحيا مصر، وبنحبك يا سيسى.

عقد المؤتمر بحضور مرشحى القائمة، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ومارجريت عازر، ومنى منير، ونقيب الأشراف محمود الشريف، وأعضاء القائمة بالمنيا، كلا من: "سلوى أبو الوفا، وعلاء السبيعى، وسارة عثمان، ومرفت موسى، مجدى ملك وشريف إسماعيل".

وداعب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الحضور، قائلا: "يوم الانتخابات هتمسكوا الورقة الخضراء وسوف تجدون 4 قوائم الأولى "طناش" والثانية "طناش" والثالثة علامة زهرة اللوتس هى ستضعون أمامها علامة صح".