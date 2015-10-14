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صيحة "المونوكروم" لأجمل تصاميم العباءات!

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صيحة "المونوكروم" لأجمل تصاميم العباءات! صيحة "المونوكروم" لأجمل تصاميم العباءات!

الثلاثاء 13-10-2015 19:01

تتبدل صيحات الموضة بشكل كبيرة ومستمر. وعندما تروج صيحة معينة، نراها تنتشر على مختلف التصاميم من الألبسة الجاهزة والاكسسوارت، وصولاً إلى العباءات والأزياء الخليجية. ولموسم خريف وشتاء 2015-2016، لاحظنا أن صيحة "المونوكروم" أو الأبيض والأسود كانت الأكثر رواجاً، وبشكل خاص على العبايات.

ولهذين اللونين، حين يجتمعان مع بعضهما البعض، قدرة على إضافة رقيّ وأناقة بالغة إلى التصميم، كما يضيفان عصرية وجاذبية خاصّة، وقد رأيناهما على العباءات، والقفاطين، والجلابيات والملابس الخليجية المختلفة.

وبشكل عام، كان اللون الأسود هو الأبرز والطاغي أكثر، بينما الأبيض دخل على التصميم ليكسر رتابة الأسود، وليضيف بعض الحيوية للقطعة، إما عن طريق تطريزات ناعمة، وإما عن طريق طبعة صغيرة أو حزام على الخصر أو زخرفات على الياقة والأكمام.
وأجمل تصاميم العباءات بالأسود والأبيض رأيناها لدى كلّ من: "اندماج" Endmage، "ماشالله عبايا كوتور" Mashallah Abaya Couture، "حصة الفلاسي" Hessa AlFalasi، "أيوا عبايا" Away Abaya، وغيرهم.
إن كنت من عشاق هذين اللونين، فشاهدي المجموعة المميزة، التي اخترناها لك من العباءات، واختاري منها ما يُعجبك!

 

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سيدتي