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ميدو لـ في الجول: التعادل مع بتروجيت؟ المهم ما استفدناه

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ميدو لـ في الجول: التعادل مع بتروجيت؟ المهم ما استفدناه ميدو لـ في الجول: التعادل مع بتروجيت؟ المهم ما استفدناه

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي إن لقاء الفريق الودي مع بتروجيت استفدنا منه كجهاز فني ولاعبين.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع فريق بتروجيت بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في إطار معسكر الدراويش الحالي بمدينة القاهرة.

وتابع ميدو أن النتيجة في المباراة الودية لا تكون محور الاهتمام الأول لكن هناك أمور أكثر أهمية.

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه استفاد خلال المباراة من تعديل أخطائه الدفاعية التى أحرز منها المنافس هدفين واستطاع ملاحقته واحراز التعادل.

وأتم ميدو أن هذه المباراة هي الودية الأخيرة التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الكروى الجديد الذي ينطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

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فيديو اليوم السابع