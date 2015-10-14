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حبس عربجى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بالبساتين

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حبس عربجى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بالبساتين حبس عربجى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بالبساتين
أمرت نيابة البساتين بحبس عربجى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، وكشفت التحريات أن المتهم حصل على المضبوطات من عاطل محبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين تفيد حيازة "ع.م" عربجى لعدد من الأسلحة النارية بمسكنه، وبالحصول على إذن من النيابة تمت مداهمة شقته بمنطقة ترب اليهود، والقبض عليه وبحوزته 5 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش تركى و4 فرد خرطوش و15 طلقة K، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من "س.ع" عاطل والمحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه واشتراكه مع آخرين فى سرقة المواطنين بقصد إخفائها وأنه على علم باستخدامها من قبل الجناة فى ارتكاب السرقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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