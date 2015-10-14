طاهر: مجلس الإدارة الحالي هو الأقوى في تاريخ الأهلي

يقول محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إن مجلس إدارته الحالي هو الأقوى في تاريخ القلعة الحمراء من وجهة نظره.

محمود طاهر صرح بذلك خلال قناة أبو ظبي الرياضية مساء اليوم الأربعاء وهو يرد على الانتقادات التي تم توجيهها لمجلس إدارته الحالي.

وصرح طاهر اليوم الأربعاء "في رأيي هذا المجلس هو الأقوى في تاريخ النادي".

وأوضح "أقوى في إنجازاته. أقوى في شخصياته وكياناته. أقوى بالنظر إلى ما تحقق في سنة ونصف من إنجازات على الأرض".

ثم أتبع "ولا أحد يلوم علي في فقط خسارة لقب الدوري لسنة".

وأكمل "لا يمكن مثلا أن تقول لي إنك فزت بـ7 ألقاب دوري، دون توضيح أنك فزت بتلك البطولات في 20 سنة".

وأضاف "من الطبيعي جدا أن تفوز بـ7 ألقاب دوري في 20 سنة".