بالفيديو - مرتضى: لو مكان طاهر كنت علقت الجماهير المطالبة بالرحيل فوق بوابات النادي

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه لهتافات بعض جماهير الأهلي المطالبة برحيل مجلس إدارة النادي بقيادة محمود طاهر في الأيام الأخيرة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مباراة السوبر المصري في الإمارات يوم الخميس، في الوقت الذي اشتعل فيه الصدام بين مرتضى وطاهر عبر وسائل الإعلام.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "أنا ضد كل من هتف برحيل مجلس إدارة الأهلي، ولو أنا في مكان طاهر لعلقت هذه الجماهير فوق بوابات النادي".

وأضاف "عندما سبت بعض جماهير الزمالك النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود طاهر ورئيس الأسبق صالح سليم وقفت ضدهم ومنعتهم من ذلك وطردتهم من ملعب حلمي زامورا".

وأتم "هذا هو الفارق بين الأسد وغيره".

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