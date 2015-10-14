رئيس الأهلي ضاحكا: مؤمنون بالسحر.. لكن لماذا لم يساعدنا أمام أورلاندو

تطرق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ضاحكا لاستخدام الفريق الأحمر للسحر خلال مبارياته بحسب اتهامات رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

مرتضى منصور اتهم فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي بأنه استخدم السحر لإصابة أيمن حفني قبل لقاء القمة الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 2-0.

ورد طاهر عبر قناة أبو ظبي الرياضية "بالطبع نحن مؤمنون وبالتالي نعرف أن السحر موجود".

ثم استدرك ضاحكا "لكن هذا الموضوع لا يمكن مناقشته إلا على سبيل التسلية. أظن أنه أصلا أثير للتسلية".

وأضاف "ولو كنا نستعين بالسحر، لما خسرنا بتلك الطريقة أمام أورلاندو".

وكان الأهلي متقدما بهدفين نظيفين على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن تنتهي المباراة بخسارة الفريق الأحمر 4-3.