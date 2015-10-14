أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الأهلي ضاحكا: مؤمنون بالسحر.. لكن لماذا لم يساعدنا أمام أورلاندو

Google+ Print
رئيس الأهلي ضاحكا: مؤمنون بالسحر.. لكن لماذا لم يساعدنا أمام أورلاندو رئيس الأهلي ضاحكا: مؤمنون بالسحر.. لكن لماذا لم يساعدنا أمام أورلاندو

تطرق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ضاحكا لاستخدام الفريق الأحمر للسحر خلال مبارياته بحسب اتهامات رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

مرتضى منصور اتهم فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي بأنه استخدم السحر لإصابة أيمن حفني قبل لقاء القمة الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 2-0.

ورد طاهر عبر قناة أبو ظبي الرياضية "بالطبع نحن مؤمنون وبالتالي نعرف أن السحر موجود".

ثم استدرك ضاحكا "لكن هذا الموضوع لا يمكن مناقشته إلا على سبيل التسلية. أظن أنه أصلا أثير للتسلية".

وأضاف "ولو كنا نستعين بالسحر، لما خسرنا بتلك الطريقة أمام أورلاندو".

وكان الأهلي متقدما بهدفين نظيفين على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن تنتهي المباراة بخسارة الفريق الأحمر 4-3.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع