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طاهر يجيب: لماذا لا يحضر دائما مباريات الأهلي من الاستاد

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طاهر يجيب: لماذا لا يحضر دائما مباريات الأهلي من الاستاد طاهر يجيب: لماذا لا يحضر دائما مباريات الأهلي من الاستاد

داعب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجم الفريق باسم مرسي حين التقيا في بهو الفندق الذي يستعد فيه الفرسان لمواجهة الأهلي يوم الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مرتضى منصور حين التقى باسم مرسي، قال له أمام الصحفيين: "تعالى لبابا يابني!".

باسم مرسي احتضن مرتضى منصور في تأكيد على أن الأزمة التي حدثت بين الطرفين انتهت تماما.

وكان منصور قد حول باسم مرسي للتحقيق قبل أن يعتذر الأخير وتنتهي الأزمة بينهما.

ويستعد مرسي ورفاقه لمواجهة الأهلي على أرض هزاع بن زايد في الإمارات على شرف السوبر المصري.

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