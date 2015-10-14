ضبط سائحة روسية لسرقتها هاتفا من أخرى فى أحد فنادق الغردقة

ألقت مباحث شرطة السياحة بالغردقة القبض على سائحة روسية الجنسية بعد أن اتهمتها أخرى بسرقة هاتف نجلتها، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للمتابعة.

تلقى العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر إخطارا من النقيب محمد مغربى معاون مباحث شرطة السياحة يفيد بتقدم سائحة روسية ببلاغ عن فقدانها هاتفا محمولا ماركة آيفون 5 من داخل الفندق المقيمة به.

وبناء على تحريات المباحث تبين أن الهاتف قامت بسرقته سائحة أخرى فور تركه الأولى داخل الحمام والعودة سريعا مرة أخرى ولم تجده، وتم إلقاء القبض على السارقة وحرر المحضر اللازم الذى حمل رقم 31 أحوال لسنة 2015 شرطة سياحة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.