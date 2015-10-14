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«دجاجة» على وشك دخول موسوعة جينيس

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«دجاجة» على وشك دخول موسوعة جينيس «دجاجة» على وشك دخول موسوعة جينيس

الدجاجة بيتي

 

تحاول شركة للوجبات السريعة بأستراليا لدخول موسوعة، و ذلك في حال كتابة الدجاجة ” بيتي” كلمة إنجليزية صحيحة مكونة من  أربعة حروف على الأقل، ستدخل  موسوعة الأرقام القياسية كأول دجاجة تدون تغريدة مفهومة على “تويتر”، بحسب ما ذكرته” سكاي نيوز عربية”.

بدأت الدجاجة مغامرتها في 8 أكتوبر ضمن حملة ترويجية للشركة، إذ يتم إدخال لوحة مفاتيح إلى قفصها يوميًا لتقوم بإرسال تغريدات عشوائية بمنقارها وأقدامها مصحوبة بالهاش تاج “#chickentweet” المُعد مُسبقًا .

وحتى اللحظة لم تتمكن “بتي” من كتابة كلمة إنجليزية صحيحة، علمًا أن لديها حتى نهاية أكتوبر الجاري لتحقق إنجازها.

وأبدى بعض المغردين قلقًا على حالة “بتي”، إلا أن الشركة أكدت أن المغامرة تخضع للرقابة وأن الدجاجة تخضع لعناية فائقة، حيث حصلت الشركة على موافقة من جهات معنية بحقوق الحيوان قبل بدء التجربة.

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